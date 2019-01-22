FULL METAL MONSTERS, dinozorların yer aldığı 5’e 5 PvP aksiyon shooter oyunu. Kıyamet sonrası dünyada çeşitli silah ve zırhlarla donatılmış canavar dinozorları kontrol ettiğiniz oyunda dünyanın dört bir yanından gerçek oyuncularla takım halinde veya birebir savaşıyorsunuz. Dinozorlu oyunları seviyorsanız, Android platformuna ücretsiz çıkış yapan bu oyunu kesinlikle oynamalısınız.

Sadece online oynanabilen dinozor savaşları oyunu Full Metal Monsters’da birer savaş makinesine dönüştürülmüş dinozorları yönetiyorsunuz. Kara ve havadan savaşma şansına sahipsiniz. Tamamen makineleşmiş, gerçekliği artırılmış veya tamamen doğal dinozorlar arasında favorinizi seçip direkt arenaya çıkıyorsunuz.

Oyunda üç farklı dinozor türü var. Hiçbir biyolojik dokusu ve acıma duygusu olmayan yapay zekalı makineler olan Makinize türünde Tyrannosaurus. Bu dinozoru aldığınızda hız avantajı elde ediyorsunuz. Süper hızlı atlama, aynı anda birkaç düşmanı şok etme yeteneğine sahip olan bu dinozor yakın savaşta ölümcül. Sadece öldürmek için yaşayan Tamamen Doğal türünde Spinosaurus, katil avcı unvanına sahip. Sıçrama gücü ve güçlü kükremesiyle dikkat çeken bu dinozor, yakın dövüşte etkili ve kendisinden daha güçlü düşmanlara karşı kendini koruyabiliyor. İnsan ve makinenin özellikleriyle donatılan Gerçekliği Artırılmış türünde Triceratops, saldırıya geçtiğinde durdurulamayan bir dinozor. Yakın dövüşte keskin boynuzlarıyla avantaj sağlayan bu dinozorun canlarını yenileme gibi eşsiz bir özelliği var.

FULL METAL MONSTERS Özellikleri: