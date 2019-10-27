Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Furious Goal, sıradan futbol oyunlarına göre farklı bir tasarıma sahip olan ve futbol savaşlarına yer verilen eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, ilginç taktikler kullanarak futbol maçlarında gol pozisyonları üretmek ve rakiplerinizi mağlup etmek için mücadele etmektir. Sıradan futbol oyunlarına göre farklı bir tasarıma ve mantığa sahiptir. Maç sırasında çeşitli savaş taktiklerinden faydalanarak karşı takımın kalenize gelmesine engel olabilir ve gol yememek için çeşitli özellikler kullanabilirsiniz. Kendi takımınızı kurarak rozetinizi ve formanızı belirleyebilirsiniz. Kurduğunuz takıma farklı özelliklere sahip yeni oyuncular transfer edebilir ve rakiplerinizden daha güçlü bir takım oluşturabilirsiniz.

Mobil platformda spor oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan ve Furious Goal, rakiplerinize karşı özel taktikler geliştirerek heyecan verici futbol maçlarına çıkacağınız eşsiz bir oyundur.