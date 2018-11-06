Mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan Fury Fight tamamen ücretsizdir.

Stickman Indie ekibi tarafından geliştirilen ve mobil platformda ücretsiz olarak oynanan Fury Fight yeni bir oyun olmasına rağmen binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor. 2018’in Ağustos ayında karşımıza çıkan yapım orta dereceli içerikleri ve oynış mekanikleri ile oyuncuların beklentilerini karşılamaya çalışıyor.

Teması ile kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan mobil oyun da karakterimiz ile karşımıza çıkan düşmanlarla kapışacak ve onları yere sermeye çalışacağız. Ekranda bulunan joyistickler ile oyuncular yumruk, tekme ve akrobatik hareketler yaparak rakiplerini yere serebilecekler. Turnuvalar ile oyuncular farklı düşmanlarla karşılaşacak ve hem eğlenceli hem de aksiyonlu vakit geçirecekler.

Basit ses efektleri ile desteklenen yapım, birbirinden farklı karakter tiplemelerini de elinde bulunduruyor. Pixel dövüş oyunlarını andıran mobil aksiyon oyunu oldukça hareketli bir ypaıya sahip.

İyi oyunlar dileriz.