Mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Fury Wars, ilginç yaratıklardan ve ölümcül savaş aletlerinden yararlanarak rakiplerinizle aksiyon dolu savaşlara katılacağınız sıra dışı bir oyundur.

Basit ve eğlenceli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, garip görünümlü onlarca yaratıktan dilediğinizi seçerek arenadaki düşman askerlerini öldürmek ve ganimet kazanmak için mücadele etmektir. En sevdiğiniz savaş kahramanlarından güçlü bir ordu kurarak rakiplerinizle savaşmalı ve görevleri tamamlayarak seviye atlamalısınız.

Her karakterin farklı özellikleri ve silahları bulunmaktadır. Size uygun karakteri seçerek oyuna başlayabilir ve aksiyona doyabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç savaş senaryosu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı savaş meydanı ve birbirinden etkili yüzlerce silah yer almaktadır. Ayrıca farklı görünümlere ve özelliklere sahip birçok güçlü savaşçı bulunmaktadır.

Aksiyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren Fury Wars ile sizde ordunuzu kurarak nefes kesen online savaşlara katılabilir ve rakiplerinizi yenerek zirveye adınızı yazdırabilirsiniz.