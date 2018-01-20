Galaxy Avengers, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda harika bir atmosferin içerisinde giriş yapıyorsunuz. Aksiyon ve maceranın durmak bilmediği oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Galaxy Avengers, farklı yaşam formlarıyla kıyasıya mücadele ettiğiniz bir oyundur. Gezegene huzur getirmek için mücadele ettiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Bireysel becerilerinizi ön plana çıkarmanız gereken oyunda farklı silahları kontrol edebiliyor ve harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Karanlık ve aydınlık tarafın yer aldığı oyunda tarafınızı seçmelisiniz. Özel yetenekler de kullanabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve tüm tehditleri ortadan kaldırmalısınız. Enerjinizi ve sağlık seviyenizi sürekli kontrol etmeniz gereken oyunda harika grafikler yer alıyor. Hayatta kalmak için mücadele ettiğiniz bu oyunu mutlaka denemelisiniz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Galaxy Avengers tam size göre.

Galaxy Avengers oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.