Galaxy Gunner: Adventure, uzaylılarla yüz yüze geldiğimiz aksiyon dozu yüksek süper eğlenceli bir mobil oyun. Uzak bir gezegende mahsur kalan uzay mühendisinin yerine geçtiğimiz oyununda bulunduğumuz yeri ele geçirmeye çalışan uzaylı yaratıklara karşı mücadele ediyoruz.

Android platformuna özel çıkış yapan uzay temalı FPS oyununda olduğumuz yerden üstümüze gelen uzaylıları vurmaya çalışıyoruz. Seviye atladıkça uzaylı yaratıkların sayısı ve hızları artış göstermekle birlikte yeni silahlar kullanmaya başlıyoruz. Özel efekt ve patlama sesleriyle gerçek vuruş hissi veren silahların sayısı 20. 40 bölüm boyunca 20 farklı silahla uzaylılardan üssümüzü koruyoruz. Bu arada oyunda iki etkili boss mevcut. Boss’lar genellikle karşımıza kritik noktalarda çıkan güçlü düşmanlar olur ancak bu oyunda bizim tarafımızdalar; bize yardımcı olmak için bulunuyorlar.