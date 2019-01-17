MOG Game Studios’un Google Play üzerinden ücretsiz olarak yayınladığı Galaxy Gunner: The Last Man Standing bir aksiyon oyunudur.

Ücretsiz olarak indirilip ücretsiz olarak oynanabilen Galaxy Gunner: The Last Man Standing 1 milyondan fazla oyuncu tarafından adeta bir tutku olarak oynanmaya devam ediyor. Renkli içerikleri ve kolay oynanabilirliği ile ön plana çıkan yapımda uzay tarzında bir atmosfer de aksiyon dolu anlar yaşayacağız.

Hayatta kalma temasına sahip olan oyunda uzak bir gezegende benzersiz canlılar ile savaşacak ve verilen görevleri başarmaya çalışacağız. Benzersiz silah modellerinin yer aldığı oyunda birinci şahıs kamera açıları eşliğinde aksiyon dolu çatışmalara katılacağız. Her kesimden oyuncuya hitap eden yapımda oyuncular çeşitli ödüller de kazanabilecekler.

Galaxy Gunner: The Last Man Standing tamamen ücretiz olarak oynanabiliyor.

İyi oyunlar dileriz.