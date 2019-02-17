İndir 24.00 MB
Galaxy Hunters 1.0.1 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Aksiyon
  4. Galaxy Hunters - Android için Aksiyon Oyunu

Galaxy Hunters

1.0.1
Android
Galaxy Hunters
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Galaxy Hunters 1 - 1
Galaxy Hunters 2 - 2
Galaxy Hunters 3 - 3
Galaxy Hunters 4 - 4
Murat İşçi
Murat İşçi -

Eşsiz deneyim sunan bir aksiyon oyunu

Galaxy Hunters, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir mobil oyun olan Galaxy Hunters, uzayın derinliklerinde geçen bir oyundur. Rakiplerinize meydan okuyabileceğiniz ve kıyasıya mücadele edebileceğiniz oyunda eşsiz zaman geçirebiliyorsunuz. Farklı atmosferlere sahip olan oyunda hazineleri bularak ilerliyor ve evrenin çeşitli yerlerini keşfedebiliyorsunuz. Farklı silahları da kontrol edebileceğiniz oyunda yüksek kaliteli görseller yer alıyor. Detaylı 3 boyutlu atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Zorlu görevlerin üstesinden gelebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Galaxy Hunters sizleri bekliyor.

Galaxy Hunters oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste OYUN En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste
İnternet Bağlantısına İhtiyaç Duymadan Oynayabileceğiniz En İyi 10 Android Oyunu LİSTELER İnternet Bağlantısına İhtiyaç Duymadan Oynayabileceğiniz En İyi 10 Android Oyunu
PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir? NASIL YAPILIR PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir?
Android İçin En İyi 10 Savaş Oyunu LİSTELER Android İçin En İyi 10 Savaş Oyunu
Samsung Galaxy Note 8 Bilinmeyen Özellikleri MOBİL Samsung Galaxy Note 8 Bilinmeyen Özellikleri
Samsung Galaxy S8 Sorunları ve Çözümleri MOBİL Samsung Galaxy S8 Sorunları ve Çözümleri