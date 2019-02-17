Galaxy Hunters, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir mobil oyun olan Galaxy Hunters, uzayın derinliklerinde geçen bir oyundur. Rakiplerinize meydan okuyabileceğiniz ve kıyasıya mücadele edebileceğiniz oyunda eşsiz zaman geçirebiliyorsunuz. Farklı atmosferlere sahip olan oyunda hazineleri bularak ilerliyor ve evrenin çeşitli yerlerini keşfedebiliyorsunuz. Farklı silahları da kontrol edebileceğiniz oyunda yüksek kaliteli görseller yer alıyor. Detaylı 3 boyutlu atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Zorlu görevlerin üstesinden gelebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Galaxy Hunters sizleri bekliyor.

Galaxy Hunters oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.