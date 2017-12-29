Uzayda yapılan savaş oyunlarını seviyor ve bu tür oyunlara meraklıysanız, listenize Galaxy.io Space Arena oyununu da eklemelisiniz. Pek çok gemi türünü ve özellikli göktaşını bulunduran Galaxy.io'da çevrimiçi mücadeleye katılın ve rakiplerinizi uzayda alt edin.

Oyundaki temel amacınız, rakibinizi vurmak ve geminizin çok az hasar almasını sağlamak. Yok ettiğiniz her gemi için puan kazanın ve bu puanlarla da geminizi geliştirmek için kullanın. Savunma, saldırı, yakıt gibi çeşitli özellikleri geliştirebildiğiniz geminiz, sizin en önemli saldırı ve savunma aracınız olacak.

Ayrıca seviye atlayabilmek için göktaşı toplamalı veya kazanmalısınız. Bu göktaşlarını da geminizin yeteneklerini geliştirme üzerine kullanabilir veya beceri kombinasyonları alabilirsiniz. Hadi şimdi diğer oyuncuları yok edin ve liderlik sıralamasında zirveye ulaşın!