Game of Sultans (Muhteşem Sultan), tarihi mobil oyunları sevenlerin keyifle oynayacağı, Osmanlı Devleti’nin 623 yıllık tarihini yaşatan harika bir yapım. İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan oyunda Osmanlı Sultanı’nın yerine geçiyorsunuz. Devlet yönetme, şehzade yetiştirme, Osmanlı paşa ve sadrazamlarını savaşa hazırlama, gerçek savaşlara girme, ittifak kurma kısacası her türlü aksiyona girdiğiniz eşsiz bir srpg oyunu.

Türkiye’nin ve dünyanın ilk ve tek simülasyon rol yapma oyunu (srpg) olma özelliğini taşıyan Game of Sultans Türkçe adıyla Muhteşem Sultan, 600 yıl dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti’nin şanlı tarihi üzerine kurulu. 600 yıl boyunca 3 kıta, 7 deniz ve 50 ülkeye hükmeden Osmanlı Devleti’nin tarihini yeniden yazdığınız muhteşem ötesi bu oyunda yeri geliyor Osmanlı Sultanı’nın günlük hayatını yaşıyor, yeri geliyor Padişah olarak devlet yönetimini alıyor, yeri geliyor gerçek tarihe paralel savaşlara hazırlanıyorsunuz.