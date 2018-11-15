Garfield Run, doymak nedir bilmeyen akıllı kedi Garfield’ın bulunduğu en iyi sonsuz koşu oyunu. Subway Surfers, Temple Run, Minion Rush gibi refleksleri test eden koşu oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınız bir yapım. Tüm yaşlar için tasarlanan mobil oyun, tamamen ücretsiz!

Android özelinde değil, mobil platformdaki Garfield temalı en iyi koşu oyunu olarak öne çıkan Garfield Run’da bir yandan koşturuyor diğer yandan birbirinden leziz yemekleri mideye indiriyorsunuz. Poutine, spagetti, kırmızı et, sosisli sandviç, baharatlı ve acılı yumurta, kızarmış tavuk, yumurtalı tart ve daha birçok yiyecekle koştuğunuzda harcadığınız kaloriyi katbekat geri alıyorsunuz. Koşu sonrası yemek size puan kazandırıyor.

Garfield Run Özellikleri: