İlginç karakterlerden oluşan bir grup savaşçıyı kontrol ederek nefes kesen ganimet savaşlarına katılacağınız ve zorlu görevler üstlenerek dünyanın geleceğiniz kurtaracağınız GATE SIX, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve 100 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynan kaliteli bir oyundur.

Çarpıcı 3 boyutlu grafikleri ve sürükleyici savaş senaryosu ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, rakiplerinizle birebir mücadele ederek size verilen görevleri başarıyla tamamlamak ve seviye atlayarak farklı karakter ve silahların kilidini açmaktır. Karakterlerinizi özelliklerini geliştirebilir ve yeni kostümler alabilirsiniz.

Ayrıca farklı savaş aletlerini kullanarak rakiplerinizi savaş meydanına gömebilir ve ganimet toplayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile dikkat çeken benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden güçlü onlarca karakter ve birçok ürkütücü savaş arenası yer almaktadır. Karakterinizi seçerek gerçek zamanlı PVP savaşları yapabilir ve ödüller kazanabilirsiniz. Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla erişebileceğiniz GATE SIX ile sizde aksiyona doyabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.