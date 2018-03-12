Genel Kültür Bilgi Yarışması uygulamasında birçok farklı alanda binlerce soru sizlere sunuluyor.
Genel Kültür Bilgi Yarışması uygulamasıyla Android cihazlarınızdan bilgilerinizi test ederek keyifli vakit geçirebilirsiniz.
İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz Genel Kültür Bilgi Yarışması uygulamasında, sıkılmadan vakit geçirebilmeniz için binlerce farklı soru çeşidi bulunuyor. Genel kültür bilginize güveniyorsanız, benzersiz soruları çözmeye başlayabileceğiniz Genel Kültür Bilgi Yarışması uygulamasında baraj sorularını geçerek para ağacındaki son sorulara kadar ilerleyebilirsiniz.
5 adet joker hakkını sizlere sunan Genel Kültür Bilgi Yarışması uygulamasında telefonla arama, çift cevap, seyirciye sor, soru değiştir ve yarı yarıya joker hakları bulunuyor. Sağlık, diyet, tarih, bilim, sanat ve ekonomi gibi birçok farklı alanda soru bulabileceğiniz uygulama format olarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından esinlenilmiş. Eğer siz de genel kültür bilginize güveniyorsanız ve bunu kanıtlamak istiyorsanız, Genel Kültür Bilgi Yarışması uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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