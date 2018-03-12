Genel Kültür Bilgi Yarışması uygulamasıyla Android cihazlarınızdan bilgilerinizi test ederek keyifli vakit geçirebilirsiniz.

İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz Genel Kültür Bilgi Yarışması uygulamasında, sıkılmadan vakit geçirebilmeniz için binlerce farklı soru çeşidi bulunuyor. Genel kültür bilginize güveniyorsanız, benzersiz soruları çözmeye başlayabileceğiniz Genel Kültür Bilgi Yarışması uygulamasında baraj sorularını geçerek para ağacındaki son sorulara kadar ilerleyebilirsiniz.