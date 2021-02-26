GG Research, pandemi ile birlikte kaygının artmasıyla şiddetlenen Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Kovid-19 kaygısının azaltılması amacıyla geliştirilen bir mobil uygulama.

Tedbirler alınmasına rağmen bulaşabilen bir virüs, salgın olan Kovid-19, hala etkisini yitirmedi hatta mutasyona uğradı ve aşısı da sınırlı. Sokağa çıkma kısıtlamaları, yasaklamaları, artan vakalar, insanların psikolojilerini bozdu. Tübitak tarafından desteklenen bu mental sağlık uygulaması, insanların Covid-19’a ilişkin kaygılarından uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Zihinsel zorluklarla baş etmek için günlük egzersizler, bilimsel temelli işe yarayan BDT teknikleri ile kaygılarınıza son verecek, daha iyi hissetmenizi sağlayacak uygulama, Türkçe dil desteğiyle geliyor.

GG Research - Kovid-19 Uygulaması İndir

Klinik terapist ve mobil sağlık uzmanı Dr. Guy Doron tarafından oluşturulan ve araştırmayla desteklenen GG Research, düşünmenizi, öz güveninizi ve ruh halinizi geliştirmenizi sağlıyor. Kovid-19 salgını gibi zorluklarla başa çıkmanız, daha iyi zihinsel sağlık, motivasyon ve kişisel gelişim yaşamanız için akıllı, kişiselleştirilmiş bir araç.

Uygulama nasıl işliyor? Olumlu düşünceyi benimsemeyi ve güvenle hareket etmeyi öğreneceksiniz. Ruh halinizi takip edecek ve iç konuşmanızın nasıl dönüştüğünü ve daha esnek, dirençli hale geldiğini göreceksiniz. Görsel günlükten ruh haliniz ve ilerlemenizi takip edebilirsiniz. Kişisel bakımı sağlıklı bir alışkanlık haline getirmek için en az 14 gün boyunca günlük egzersiz yapmanız gerekiyor. Terapi gibi mi? Uygulama, CBT terapisinin önemli kısımlarını alıp bunları eğlenceli, kolay ve etkili bir uygulamaya dönüştürüyor. Kişiden kişiye terapiyi örnek almak yerine kendi düşüncelerinizle ilgilenerek kişisel bakımınıza yardımcı oluyor; ruh halinizi takip ederken etkili ve sağlıklı düşünmeyi öğreniyorsunuz.

Harika düşünmek için ne yapmanız gerekiyor? Ruh hali takipçisini kullanın ve ruh halinizin nasıl değiştiğini inceleyin. Faydasız düşünceleri bir kenara atın. Destekleyici düşünceleri benimseyin. Sakin olun, rahat olun. En iyi etki için günlük pratik yapın.

Hepimiz psikolojik ve zihinsel zorluklar yaşıyor. Uygulama, hem zihinsel sağlığınızı hem de günlük zorluklarla başa çıkma yeteneğinizi geliştirmenize , OKB ve endişenizi azaltmanıza, ruh halinizi artırmanıza ve güven kazanmanıza yardımcı oluyor.

Endişeli, stresli ve kaygılı mısınız?

Daha iyi dengeli ve sakin bir zihin mi istiyorsunuz?

Tükenmiş mi hissediyorsunuz? Motivasyon eksikliğiniz mi var?

Negatif düşünceleriniz mi var yoksa erken depresyona mı sürüklendiniz?

Arkadaşlarınız ve aileniz için koşturup kendinize bakmayı unutuyor musunuz?

İlişkiniz ve ebeveynlik konusunda kendinize güveniniz yok mu?

Bu uygulama tam size göre.