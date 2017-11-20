Ghoulboy, 90’lı yılların klasik platform oyunlarını mobile taşıyan yapımlar arasında. Aksiyon RPG türünü hack ’n’ slash oynanışıyla ile harmanlayan sürükleyici bir yerli yapım karşımızda. 16-bit oyunlara özlem duyuyorsanız, Android telefonunuza indirin ve oynamaya başlayın.

Görsel açıdan yeni neslin anlam veremeyeceği, eski oyuncuların efsane nostalji olarak yaklaşacağı mobil oyunlardan biri. Serkan Bakar tarafından geliştirilen eski stil aksiyon platform oyununda bir Viking askerini kontrol ediyorsunuz. Canavarları öldürmekten tehlikeli tuzakları atlatmaya, ganimet toplamaktan ruhunuzu isteyen boss’larla mücadeleye pek çok aksiyona giriyorsunuz. Bulunduğunuz ortam ise oldukça ürkütücü. Her an bir tehlikeye karşılaşacağınız yerde karanlıkta ilerlemeye çalışıyorsunuz.