Gift Key Android uygulamasını telefonunuza indirerek ücretsiz oyun kodları alabilirsiniz. Ücretsiz oyun kodları ve cüzdan kodları kazanmak için tek yapmanız gereken çeşitli görevleri tamamlamak. Her gün onlarca oyun kodu dağıtılıyor. En yeni Steam oyunları, Android oyunlarına ücretsiz sahip olmak için hemen Gift Key’i telefonunuza yükleyin.

Gift Key - Ücretsiz Oyun Kodları İndir

Gift Key, çeşitli görevlerle en güncel Steam oyunları, Google Play cüzdan kodları, RP, UC ve çeşitli oyun elmasları gibi değerli öğelere ücretsiz sahip olmanızı sağlayan bir Android uygulaması.

Görevler kısmında bulunan çeşitli etkinliklerle tek bir görevle yüksek değerli oyun kodlarına sahip olabilirsiniz. Ücretsiz sahip olduğunuz oyun kodlarına oyun içinde bulunan mesajlar bölümünden anında ulaşabilirsiniz. Çöz Bakalım bölümünde sizden istenen şifreyi çözerek harika oyunlara ve oyun kodlarına sahip olabilirsiniz. Ücretsiz oyun kodları ve PIN kodlarına sahip olmak için yapmanız gereken tek şey gift point biriktirmek. Üretim Merkezi ile kiraladığınız makinalar size saat başı hediye puan kazandırır. Topladığınız puanlarla mağazada bulunan tüm ürünleri satın alabilirsiniz. Makinaları kiralamak için gerekli elmaslar da ücretsizdir! Görevleri tamamladığınız anda puanlar gelir, ücretsiz cüzdan kodlarına sahip olursunuz. Popüler oyunlar için skin, silah, kostüm ve çeşitli öğeler de kazanabilirsiniz.