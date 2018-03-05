Gizli Ses Kaydedici

Gizli Ses Kaydetme, Android işletim sistemi üzerinde gizlice ses kaydetme özelliği yerine kullanılabilen bir uygulamadır.

Kimi zaman tasvip edilmese de gizli ses kaydetme özelliği işimize yarayabiliyor. Bunun için efektif olarak çalışabilecek uygulamaların sayısıysa bir hayli az. Bunlardan bir tanesi olan Gizli Ses Kaydetme, farklı özellikleriyle dikkat çeken yazılımlardan bir tanesi: