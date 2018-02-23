Glitch Dash, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Geometrik şekillerin arasında ilerleyerek yüksek puanlara ulaşmaya çalıştığınız oyunda son derece keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon ve macera oyunu olarak dikkat çeken Glitch Dash, harika mekanikleriyle dikkat çekiyor. Reflekslerinizi sonuna kadar sınamanız gereken oyunda farklı engellerin de üstesinden gelmeniz gerekiyor. Güzel ve harika bir atmosfere sahip olan oyunda baltaların ve imkansız engelleri aşmalısınız. Zorlu görevleri de tamamlamanız gereken oyunda işiniz çok zor. Harika grafikleyle de ön plana çıkan oyunda efsanevi bir atmosfer yer alıyor. Mükemmel bir koşucu olmak için tüm zorlukları aşmanız gereken Glitch Dash oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Glitch Dash ile arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Glitch Dash oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.