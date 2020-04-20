Goal Party oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir spor oyunudur.

Herkesin severek izlediği hatta çoğu kişinin bağımlısı olduğu futbol, bu oyun sayesinde daha da çok sevilecek. En çok heyecanın yaşandığı yerlerden biri net olarak kaleye direk şut atıldığı anlardır.

Futbolun bu keyifli kısmını aynı heyecanı verecek şekilde oyunlaştırmışlar. Buna ek olarak da kalenin belirli kısımlarına çarpı işareti koyarak gol atma alanınızı küçültmüşler. İşte bu zorlu şartlar altında çeşitli mesafelerden şut atarak gol kazanmaya çalışıyorsunuz. Elbette gerçek futbolda olduğu gibi bu oyunda da gerçekten kolay olamayan bir durum. Hele ki alanınız daraltılmışken daha zor. Siz zoru başaracağınıza inanıyorsanız ve bu oyunun en iyisi olmayı hedefliyorsanız bu oyun tam da size göre. Ayırca her kazandığınız oyun sizi bir sonraki bölümde Dünya'nın farklı yerlerine götürüyor. Renkli bir atmosferde değişik ülkelerden oyuncularıyla tüm oyunseverlerin dikkatini çekiyor. Kazandığın puanlarla da kendi karakterini yaratma imkanı sunuyor. Mükemmel bir yapım ve efsane eğlenceli bir ortam siz futbolseverleri bekliyor. Sen de bu maceraya ortak olmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.