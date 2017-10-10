Askeri üssün en yenisi olarak savaşlarda boy göstermek, düşmanlarını alt etmek ve onları haritan silmek istemez misin? İşte Gökyüzü Savaşçıları 3D, size bunu sunuyor. Hava kuvvetlerine katılmış yeni bir asker olarak, uçağına bin ve düşmanlarına kendi gücünü göster.

Savaşlarda kazandığın puanlarla uçuş teknolojini geliştirebilir ve uçağını çok daha güçlü hale getirebilirsin. Ayrıca uçağına alacağın ek parçalar sayesinde düşmanlarını paramparça da edebilirsin. Ülkenin adına savaştığın Gökyüzü Savaşçılarında, karadaki ve denizdeki askeriyeye yardım ederek gücünü gösterebilirsin. Onlara uçağınla destekler vermek ve düşman uçaklarını patlatarak asıl görevini yerine getirmelisin.

Grafik kalitesi olarak sizi tatmin edecek Gökyüzü Savaşçıları, ses ve efektler konusunda gerçekten başarılı. Ayrıca oyunda yer alan bazı özellikler: