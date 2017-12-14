Google Maps Go, Google Haritalar ve Navigasyon uygulamasının hafif sürümü. Google’ın düşük donanımlı Android telefonlar için özel olarak ve zayıf ağ bağlantısında da sorunsuzca çalışacak şekilde tasarladığı harita uygulaması, konum tespiti, gerçek zamanlı trafik güncellemeleri, yön tarifi, toplu taşıma bilgileri gibi tüm özelliklere sahip. Google Haritalar'ın yüksek pil kullanımından şikayetçiyseniz, bu hafif sürümü tercih edebilirsiniz.

Not: Uygulamayı yükleyemiyorsanız, bağlantısını kopyalayıp telefonunuzun web tarayıcısında adres bölümüne yapıştırın. Sonrasında Ana Ekran'a ekle ile kısayol oluşturarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Google’ın düşük bellekli Android telefon kullanıcıları için tasarladığı Google Haritalar Go uygulaması, Google Haritalar’ın en çok kullanılan, temel özelliklerine sahip. Hızlı yol tarifi alma ve harita detaylarını görüntüleme, gerçek zamanlı trafik bilgileri ile daha hızlı ulaşım, toplu taşıma istasyonlarını görme ve gerçek zamanlı kalkış saatlerini görme, yaya olarak yol tarifi alma, yer araması yapma ve yeni yerler keşfetme, mekan arama ve incelemeleri görme, (yeme-içme yerleri için inceleme, puanlama, resimler) mekanların telefon numarası ve adresini bulma, yer kaydetme dahil Google Haritalar uygulamasının sunduğu tüm özellikleri basitleştirilmiş arayüz üzerinden veriyor.

200 ülke ve bölgede kapsamlı, doğru haritaları, 7000’e yakın ajans, 3.8 milyondan fazla istasyon ve 20.000 şehir/kasaba bilgisi, 100 milyonun üzerinde yer için detaylı işletme bilgisi sunan Google Haritalar Go (Google Maps Go), aralarında Türkçe’nin de olduğu 70’den fazla dili destekliyor.