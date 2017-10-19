Goons.io Knight Warriors, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon ve macera oyunu olarak dikkat çekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Arkadaşlarınızla keyifli dakikalar geçirmek için tercih edebileceğiniz zevkli bir mobil oyun olan Goons.io Knight Warriors, düşmanlarınızı ortadan kaldırmanız gereken bir oyundur. Kolay kontrollere sahip olan oyunda kendi stratejinizi geliştirerek diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz. Farklı silahları kullanabildiğiniz oyunda rengarenk grafikler yer alıyor. Farklı karakterlerin de yer aldığı oyunda benzersiz mücadeleler yer alıyor. Becerilerinizi de sınama imkanı sunan bu oyunu mutlaka denemelisiniz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda son derece etkileyici bir atmosfer yer alıyor. Sürükleyiciliği de yüksek olan oyunda işiniz bir hayli zor.

Goons.io Knight Warriors, oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.