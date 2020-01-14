Gourmet Legend, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve zorlu bir mobil oyun olarak dikkat çekmekte.

Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm mobil oyunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkan oyunda zorlu seviyeleri tamamlıyorsunuz. Canavarlarla kıyasıya mücadele edebileceğiniz oyunda ekrana dokunarak karakterinizi kontrol ediyorsunuz. Karakterinizi geliştirerek daha güçlü bir konuma da gelebileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Savaş oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirebileceğim Gourmet Legend sizleri bekliyor.

Gourmet Legend oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.