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Gozzip 1.0.2 (Android)
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  4. Gozzip - Android İçin Sosyal Ağ Uygulaması

Gozzip

1.0.2
Android
Gozzip
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp

17 saniyelik videolarla kendinizi ifade edin.

Gozzip, dilediğiniz bir konu üzerine 17 saniyelik video çekip paylaşabildiğiniz, arkadaşlarınızla sohbet edebildiğiniz bir platform. Daha çok genç kullanıcılara hitap ettiğini düşündüğüm sosyal ağ uygulamasında her gün yepyeni videolar karşınıza çıkıyor.

Twitter ve Facebook’un aksine fikirlerinizi rahatça paylaşabileceğiniz bir sosyal mecra konumunda Gozzip. 17 saniyelik bir video çekiyor, filtreliyor ve herkesle paylaşıyorsunuz. Videonuzun konusu tamamen size kalmış. Gündemi değerlendirdiğiniz bir video olabilir, şarkı söyleyebilir, yeni satın aldığınız bir ürünün incelemesini yapabilirsiniz… Videolar için belirli kategoriler bulunmadığından o anınızı hiç düşünmeden videoya alıp paylaşabilirsiniz. Haftanın en beğenilen videolarının yanı sıra çektiğiniz videolara göre önerilenler listesi de hazırlanıyor.

Video çekmek yerine konuşmayı seven biriyseniz Gozzip sizin için de bir yer var: Özel Chat. Twitter’dan alışık olduğunuz etiket eklemesini de yaparak bir konuşma başlatabilirsiniz. Burada da kategori seçme zorunluluğu yok. Konuşmak istediğiniz konuyu yazmanız yeterli.

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