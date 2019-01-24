Mobil aksiyon oyunu olarak oyunculara ücretsiz olarak sunulan Grand Crime Gangster ile hareketli bir dünyaya giriş yapacağız.

Renkli içeriklerin ve oldukça hoş görsellerin yer aldığı oyunda gerçek oyunculara karşı mücadele edecek ve suç dünyasına adım atacağız. Yayınlanması ile beğenileri birer birer toplamayı bvaşaran yapımda gerçek bir hayat ile karşılaşacağız. Suçlarla dolu bir dünyaya adım atacağımız oyunda 3D grafik açıları karşımıza çıkacak.

Çeşitli kıyafetlerin ve ekipmanların yer aldığı yapımda oyuncular gangsterlerini özelleştirebilecek ve diledikleri gibi dış görünüşlerini ayarlayabilecekler. Çok çeşitli silah modellerinin ve araçların yer aldığı aksiyon oyununda benzersiz görevlerde bizleri bekliyor olacak. Polislerden kaçacak, onlarla çatışacak ve suç dünyasında tırmanmaya çalışacağız.

Google Play üzerinden ücretsiz olarak yayınlanan yapım, 4.2 gibi bir skor puanına da sahip. 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım, kitlesini genişletmeye devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.