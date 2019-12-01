Korkunç canavarlar ve çeşitli tuzaklarla donatılmış onlarca zindanda dolaşarak zorlu görevler üstleneceğiniz ve ganimet kazanmak için mücadele edeceğiniz Green Skin, mobil platformda macera oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve sürükleyici senaryosu ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, görev haritası üzerinde yer alan onlarca zindanın kilidini açarak hazineye ulaşmak ve canavarları etkisiz hale getirerek seviye atlamaktır.

Zindanlarda dev yaratıklar ve ölümcül tuzaklar bulunmaktadır. Engelleri aşarak zindanı koruyan canavarı öldürmeli ve hazineyi alarak görevi tamamlamalısınız.

Oyun içerisinde onlarca farklı seviye ve her seviyede birbirinden korkunç canavarlarla dolu karanlık zindanlar yer almaktadır. Ayrıca canavarlara karşı yapacağınız savaşlarda kullanabileceğiniz yüzlerce farklı özelliğe sahip savaşçı ve silah bulunmaktadır.

Hem Android hem de İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Green Skin, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen aksiyon ve maceraya doyacağınız sıra dışı bir oyundur.