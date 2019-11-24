Dünyayı yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı mücadele ederek aksiyon dolu savaşlar yapacağınız Guild Masters, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Etkileyici grafikleri ve heyecan verici senaryosu ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve silahlara sahip güçlü savaş kahramanlarından yararlanarak düşman birliklerini etkisiz hale getirmek ve görevleri tamamlayarak seviye atlamaktır.

Oyunda yeni karakterlerin ve farklı bölümlerin kilidini açmak için ganimete ihtiyacınız olamayacak. Rakiplerinizi mağlup ederek istediğiniz savaşçıya ve silaha ulaşabilirsiniz. Ayrıca seviye atladıkça karakterlerinizi özelleştirebilir ve farklı özellikler ekleyerek daha da güçlendirebilirsiniz.

Oyunda farklı yetenekler ve silahlarla donatılmış 13’den fazla karakter yer almaktadır. Ayrıca Bölüm ilerledikçe erişeceğiniz yüzlerce yeni özellik ve mühimmat bulunmaktadır. Dilediğiniz karakteri seçerek oyuna başlayabilir ve macera dolu bir serüvene atılabilirsiniz.

Rol oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Guild Masters ile sizde eğlenceye doyabilir ve stres giderebilirsiniz.