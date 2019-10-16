Silahlı Kardeşler, sizi bir dizi silahlı karakterden birini oynatan aksiyon oyunudur. Farklı sınıfları oynadıkça daha çok şeyin kilidini açacaksın. Her kimmiş gibi oynuyor olsanız da, fikir aynı olacak: Her şeyi vurun ve asla ölmeyin.

Farklı düşmanların farklı saldırı kalıpları vardır, bu onlarla birebir dövüşürken harikadır ancak savaş alanında birkaç taneden daha fazlası varsa her açıdan mermilerin fırtınalarından geçip kaçmalsınız. Görevleri tamamladığınızda yeni donanım bulacağınız şeylerin içinde kasa alacaksınız. Savaşırken ödüllendirdiğiniz etiketlerini kullanarak onları yükseltmeniz gerekiyor.

Gun Brothers Özellikleri