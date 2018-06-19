Hadi uygulamasıyla Android cihazlarınızdan gerçek para ödüllü bilgi yarışmasına katılabilir ve diğer kullanıcılarla yarışabilirsiniz.

Haftanın belirlenen günlerinde gerçekleştirilen ve sunucu eşliğinde canlı olarak diğer kullanıcılarla yarışabileceğiniz Hadi uygulaması, hayatın her alanından sorular soruyor ve gerçek para ödülü veriyor. Yarışma saatinden önce bildirimler alabileceğiniz uygulamada, yarışma saati geldiğinde sunucu soruları sunmaya başlıyor ve 10 saniye içerisinde cevaplamanız gerekiyor.

Bilemediğiniz soruları Joker hakkınızı kullanarak devam edebileceğiniz Hadi uygulamasında para ödülünü kazanabilmek için tüm sorulara doğru cevap vermeniz gerekiyor. Belirlenen para ödülü ise tüm soruları doğru yanıtlayan kullanıcılar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Joker kazanmak istiyorsanız, uygulamayı arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza yükleterek kullanıcı adınızı referans olarak yazmalarını isteyebilirsiniz. Böylece yarışmada yanlış cevap verdiğiniz soruları bu jokerlerle atlayabilirsiniz.