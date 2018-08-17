Hags Castle, orta çağ temalı mobil oyunları sevenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm bir yapım. Birinci şahıs kamera açısından oynanış sunan üç boyutlu aksiyon - macera oyununda tuhaf ejderhalar, şeytani yaşlı kadınlar, bataklıktan kabuklu yaratıklarla dolu bir kaleden kaçmaya çalışıyorsunuz. Büyücü Madam Hag’ın kalesinde her yer canavar ve tuzaklarla dolu! Böyle bir kaleden kaçabilir misiniz?

Karanlık zindanlar, gösterişli şarap mahzenleri, büyüleyici bahçeler, yüksek kulelerle dolu bir yerdesiniz. Şeytani büyücü Madam Hag’ın kalesindesiniz ancak buraya nasıl geldiğinizi bilmiyorsunuz. Gözünüzü açtığınızda birkaç adım sonrasında yaratıklarla karşılaşıyorsunuz. Çevrenizde birçok tuzak var ve tüm engelleri tek bir silahla (büyülü bir kılıç olan Moonsword) atlatmaya çalışıyorsunuz. Kalede ilerlerken ekranın altındaki okları kullanıyorsunuz. Kılıcınızla saldırmak için de yukarı okun olduğu yerdeki kılıç simgesine dokunuyorsunuz.