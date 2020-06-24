Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan HalloweenWalker güzel tasarımı ile oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan ve oyuncuların büyük bir ilgisiyle karşılaşan HalloweenWalker sürükleyici teması ile beklentileri de karşılıyor.

Cadılar Bayramı gecelerinin tadını çıkarabileceğimiz oyun içerisinde şehrin dört bir yanını keşfedebilecek, birbirinden farklı nesneleri deneyimleyecek ve onlarca farklı görevi çözüme kavuşturmaya çalışacağız.

Çeşitli karakterlerin de yer aldığı yapım da Cadılar Bayramı temalı onlarca farklı hayalette yer alacak.

Çeşitli ödüller de kazanabilecek olan oyuncular görevleri yaparak oyun içerisinde ilerleyebilecekler. Herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymayan yapım, her kesimden oyuncuya hitap ediyor.