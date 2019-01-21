Hang Line: Mountain Climber

Bir boğmaca kancasıyla dağın zirvesine sallayabilir misiniz? Tehlikeli bir ortamda, felaket herhangi bir anda üzerinize gelebilir. Araştırmacı olmak için güvenilen kıskaç kancanızla silahlandırılmış bir kahraman haline gelin, tüm riskleri alıp misyonunuzu zafer içinde tamamlayın.

50'den fazla seviyeleri ile 5 tehlikeli dağ ortamlarında yer alın, bu maceraya ortak olun. 4 sonsuz dağcı modu tarzında kurtarma görevlerinde kendinizi gösterin ve sizi zirvelere götürmek için 5 farklı helikopteri kullanarak kraliçeyi kurtarmaya çalışın. Bulmak ve kurtarmak için 80'den fazla karakterin bulunduğu oyunda yıldırımda hızlı akrobatik hareketlere her zaman hazırlıklı olun.

Yolculuğunuzda size yardımcı olacak jetpacks ve zorbs gibi yüksek teknolojiye sahip araçları kullanmayı ihmal etmeyin ve bu zorlu dağ görevini tamamlayın.