Birkaç arkadaşınızla birlikte gizemli olayları çözmek için ürkütücü binalarda araştırmalar yapabileceğiniz ve ipuçları arayarak katillerin izini sürebileceğiniz Haunted Hotel: Death Sentence, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve binlerce oyun sever tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Ürpertici mekanları ve korkunç karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda asıl amaç, gerçeği ortaya çıkarmak için araştırmalar yapmak ve gizli nesneleri bularak katillere ulaşmaktır. Arkadaşlarınızla birlikte dedektiflik yaparak katillerin bulmalı ve sır dolu olayları aydınlatmalısınız. Oyunda, bir otelde işlenen cinayetler ve bu cinayetlerin arkasında yatan gizemlerden ilham alınmıştır. Macera dolu bölümleri ve sıra dışı tasarımıyla eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve sayısız gizli nesne bulunmaktadır. Ayrıca cinayetleri araştırırken karşılaşabileceğiniz yüzlerce ipucu yer almaktadır. Çeşitli görevler yaparak ipuçları toplayabilir ve katillerin izini sürebilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesiyle dikkat çeken Haunted Hotel: Death Sentence, kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.