Head Boxing, çizgi filmlerden kopup gelmiş karakterleri karşımıza çıkaran bir boks oyunu. Mobilde dövüş oyunlarını seviyor, görsellikten ziyade oynanışa önem veren oyuncular arasındaysanız çılgın komik boksörlere bir araya getiren bu boks oyunu keyifle oynacağınıza eminim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Mobilde geliştiricilerin deyimiyle “konsol kalitesinde” grafikler sunan birkaç dövüş oyunu mevcut ancak boks oyunlarına neredeyse rastlamıyoruz. Mobil platformda en çok indirilen spor oyunlarının geliştiricisi D&D Dream’in imzasını taşıyan Head Boxing, tamamen eğlencesine hazırlanmış komik boks oyunu olara karşımıza çıkıyor. Görsellerine bakıp küçük yaşta oyunculara hitap ettiğini düşünebilirsiniz ancak öyle olmadığını ringe çıktığınızda anlıyorsunuz. Boksörlerin hareketleri gerçekçi ve aksiyona girdiğini hissediyorsunuz. Boksörlerin her birinin kendine has vuruş stili var.

İki kişilik de oynanabilen boks oyununda 5 mod yer alıyor. Arcade, şampiyonluk, hayatta kalma, ölüm maçı ve lig mücadelesi seçenekler arasında.