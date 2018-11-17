Helix Dunk, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda boş zamanlarınızı eğlenceli geçirebiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan oyunda düşmanlarınızı alt ediyor ve engelleri aşıyorsunuz. Çember boyunca yukarı doğru tırmanmanız gereken oyunda birbirinden zorlu seviyeleri de tamamlamanız gerekiyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Bir takım özel güçlerin de sahibi olabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Helix Dunk, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Bu tarz oyunları seviyorsanız Helix Dunk sizleri bekliyor. Engeller üzerinden atlayarak puanlar kazanabileceğiniz Helix Dunk oyununu sakın kaçırmayın.

Helix Dunk oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.