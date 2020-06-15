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HellCopter 1.0.7 (Android)
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HellCopter

1.0.7
Android
HellCopter
ÜCRETSİZ
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HellCopter Android Oyunu İndir: Helikopterden suçluları haklayın!

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Erkan Calp
Erkan Calp -

HellCopter, bol ateş etmeli mobil oyunları sevenlerin ve grafiklerden ziyade oynanışa, eğlenceye önem verenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm bir yapım. Sadece 69MB boyutu ile Android telefonunuza hemen indirip oynamaya geçeceğiniz yüksek-hızlı tempolu oyunda helikoptere atlayıp zorlu görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.

HellCopter, çatışmaya sokan süper eğlenceli bir mobil oyun. Sadece Android platformunda 1 milyon indirmeyi geçen üç boyutlu ateş etme oyununda helikopterden etrafınızı saran düşmanları öldürmeye çalışıyorsunuz. Birçok silaha sahipsiniz ve silahların kullanımı oldukça kolay. Oyunda bazı saçmalıklar da var. Örneğin; kapıyı taradığınızda arkasındaki düşman etkilenmiyor veya birini öldürdüğünüzde arkadaşı pozisyon alarak sizi zorlamıyor, açık hedefte kalmaya devam ediyor. Bu eksikliklere rağmen vakit geçirmek için birebir.

HellCopter Android Shooting Oyunu

  • Helikoptere atlayın ve ölümcül bir göreve başlayın!
  • Makineli tüfeğinizi hazırlayın, nişan alın ve indirin.
  • Binayı işgal eden tüm suçluları yok edin.
  • Onları patlayıcılarla patlatın ve sinematik atışlar yapın.
  • Sonsuz mermi sağlanır.
  • Silah sesleri için hazırlanın.

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