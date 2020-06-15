HellCopter Android Oyunu İndir: Helikopterden suçluları haklayın!
HellCopter, bol ateş etmeli mobil oyunları sevenlerin ve grafiklerden ziyade oynanışa, eğlenceye önem verenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm bir yapım. Sadece 69MB boyutu ile Android telefonunuza hemen indirip oynamaya geçeceğiniz yüksek-hızlı tempolu oyunda helikoptere atlayıp zorlu görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.
HellCopter, çatışmaya sokan süper eğlenceli bir mobil oyun. Sadece Android platformunda 1 milyon indirmeyi geçen üç boyutlu ateş etme oyununda helikopterden etrafınızı saran düşmanları öldürmeye çalışıyorsunuz. Birçok silaha sahipsiniz ve silahların kullanımı oldukça kolay. Oyunda bazı saçmalıklar da var. Örneğin; kapıyı taradığınızda arkasındaki düşman etkilenmiyor veya birini öldürdüğünüzde arkadaşı pozisyon alarak sizi zorlamıyor, açık hedefte kalmaya devam ediyor. Bu eksikliklere rağmen vakit geçirmek için birebir.
HellCopter Android Shooting Oyunu
- Helikoptere atlayın ve ölümcül bir göreve başlayın!
- Makineli tüfeğinizi hazırlayın, nişan alın ve indirin.
- Binayı işgal eden tüm suçluları yok edin.
- Onları patlayıcılarla patlatın ve sinematik atışlar yapın.
- Sonsuz mermi sağlanır.
- Silah sesleri için hazırlanın.
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