HellCopter, bol ateş etmeli mobil oyunları sevenlerin ve grafiklerden ziyade oynanışa, eğlenceye önem verenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm bir yapım. Sadece 69MB boyutu ile Android telefonunuza hemen indirip oynamaya geçeceğiniz yüksek-hızlı tempolu oyunda helikoptere atlayıp zorlu görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.

HellCopter, çatışmaya sokan süper eğlenceli bir mobil oyun. Sadece Android platformunda 1 milyon indirmeyi geçen üç boyutlu ateş etme oyununda helikopterden etrafınızı saran düşmanları öldürmeye çalışıyorsunuz. Birçok silaha sahipsiniz ve silahların kullanımı oldukça kolay. Oyunda bazı saçmalıklar da var. Örneğin; kapıyı taradığınızda arkasındaki düşman etkilenmiyor veya birini öldürdüğünüzde arkadaşı pozisyon alarak sizi zorlamıyor, açık hedefte kalmaya devam ediyor. Bu eksikliklere rağmen vakit geçirmek için birebir.

HellCopter Android Shooting Oyunu