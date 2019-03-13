Hello Launcher uygulamasıyla Android cihazlarınızı emoji ağırlıklı olarak kişiselleştirebilirsiniz.

Şık bir launcher uygulaması olarak öne çıkan Hello Launcher, emoji ağırlıklı arayüzüyle akıllı telefonlarınızı sevimli bir hale getirmenizi sağlıyor. Birçok işlevsel özellik sunan Hello Launcher uygulamasında bulunan binlerce GIF, emoji ve çıkartmalar ile aile ve arkadaşlarınızla bu içerikleri paylaşabiliyorsunuz.

Birbirinden şık emoji temaları ve 3D duvar kağıtları da sunan Hello Launcher uygulamasında, avatar oluşturucu aracını kullanarak size benzeyen avatarlar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Ekranlar arası geçiş için dinamik efektler sunan Hello Launcher uygulamasını ücretsiz olarak indirerek akıllı telefonlarınızı şık bir şekilde kişiselleştirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri