Android duvar kağıdı uygulaması Wallcraft APK, cep telefonunuz için 4k ve HD duvar kağıtları sunar. 4d ve 3 boyutlu duvar kağıdı da bulabilirsiniz.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Wallcraft APK, Android telefonunuzun arka planı için HD duvar kağıtları arıyorsanız tavsiye edeceğimiz bir mobil uygulama. Android duvar kağıdı uygulamasını ücretsiz indirip kullanabilir, sınırsız duvar kağıdı indirmesi yapabilirsiniz.

Wallcraft APK İndir

Android için 4K duvar kağıtları, yüksek kalitede duvar kağıtları, 4D 8K arka planlar sunan harika bir özelleştirme uygulamasından bahsediyoruz. Duvar kağıdı uygulamasını ücretsiz indirerek kilit ekranınız için estetik 4K duvar kağıdı ayarlayın. 4d canlı duvar kağıtlarına göz atmalısınız.

Wallcraft, Android cihazınızın ekran çözünürlüğüne uygun 4k duvar kağıtları ve fazlasını sunar. Yalnızca ekranınızın boyutuna göre duvar kağıtları ve arka planlar gösterildiğinden indirdiğiniz tüm duvar kağıtları kilit ekranında harika gözükür. Tüm görseller HD kalitede ve 4K, 8K farklı çözünürlüklerdedir.

Telefon için 4k duvar kağıtları arıyorsanız bu Android uygulaması tam size göre. Paralaks efektli 4d canlı duvar kağıdı, telefonunuzu tutarken hareket eden inanılmaz görseller demek. Şaşırtıcı ve dinamik canlı HD duvar kağıtlarının her birini denemelisiniz. İster ana ekranınıza ister kilit ekranınıza uygulayın!

4K ve HD Duvar Kağıtları!

Wallcraft APK Android uygulamasında kalitesiz duvar kağıtları ve arka planlar görmezsiniz. Cihazınızın ekran çözünürlüğüyle uyuşmayan 4k duvar kağıtları gösterilmez. Büyük ekranlı cihazlar da dahil olmak üzere tüm cihazlar desteklenir. Uygulamadaki tüm duvar kağıtları ve arka planlar 4k ve 8k farklı çözünürlükte cep telefonları için mükemmel görsellerin keyfini çıkarmanız için elle kırpılmış.

Her gün hatta her saat yeni 4d canlı duvar kağıdı ve 3 boyutlu arka planlar ekleniyor.

540x960 piksele kadar ekranlar için 80.000’den fazla güzel estetik duvar kağıdı, 1080x1920 piksel ekran için 10.000’den fazla full HD duvar kağıdı, 2K ekranlı akıllı telefonlar için 5000’den fazla duvar kağıdı ve arka plan, 1440x2560 ve üzeri ekranlı telefonlar için 1000’den fazla 4k duvar kağıdı içerir.

Yalnızca ekran boyutuna uyarlanmış duvar kağıtları ve ekran koruyucular sunan Wallcraft’ın dünyadaki tüm trendleri takip ettiği açık. En yeni arka plan resimlerini bulacaksınız. Dünyanın en güzel yerleri, şehirleri, ülkeleri ve her ruh hali ve istek için harika duvar kağıtları gösterir.

Android Duvar Kağıdı Uygulaması Özellikleri

Cihazınız için uygun 4k duvar kağıtları

Özel harika görünen 4k duvar kağıdı indirin.

Değişen duvar kağıtları

Gerçek HD duvar kağıtları

Ekran altından kesilmiş 4k duvar kağıdı

Her gün ve her saat güncellenen 4 boyutlu duvar kağıtları ve 3 boyutlu arka planlar

Pil tasarruflu

En yeni 4d canlı duvar kağıtları

Kullanımı kolay arayüz

Wallcraft, herkesin kullanabileceği basitlikte Android duvar kağıtları uygulamasıdır. Geliştiricileri duvar kağıdı ve kalitesine odaklanarak mobil kullanıcılar için en uygun ve basit kişiselleştirme uygulamasını yapmış.

Duvar kağıtlarını Android telefon veya tabletinizin ekranı olarak kolayca ayarlayabilirsiniz. Kilit ekranında veya her iki ekranda da güzel görünen 4 boyutlu canlı duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz. Android için güzel resimlerle telefonunuz yeni gibi olacak.