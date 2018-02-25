Herkes Kazanır uygulaması, Android cihazlarınızda bilgi yarışmasına katılarak para kazanma imkanı sunuyor.

Genel kültür bilginize güveniyorsanız ve canlı olarak diğer kullanıcılarla yarışmak istiyorsanız sizlere Herkes Kazanır uygulamasından bahsedelim. Haftanın belirli günlerinde canlı olarak yapılan yarışmada toplamda 10 soru soruluyor ve bu soruları doğru cevaplayan kişi sayısına göre puan dağılımları yapılıyor. Yani, bir soruya ne kadar az kişi doğru cevap verirse o kadar çok puan kazanıyorsunuz.

Elbette uygulamanın tek amacı bununla sınırlı kalmıyor. Canlı yarışmada sorulan 10 sorunun tamamına doğru cevap verenlere oldukça fazla puan geleceğinden, bu puanlar Qapel’e dönüştürülüyor ve hesabınızda biriktiriliyor. Belirli bir Qapel sayısına ulaştığınızda ise fastpay hesabınıza nakit olarak yatırılıyor ve dilediğiniz gibi harcayabiliyorsunuz. Uygulamada sorulan sorular kolaydan zora doğru ilerlediğinden, iyi bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyorum. Yarışmaya hazırlan bölümünü kullanarak canlı yarışmadaki sorulara yakın soruları çözerek kendinizi hazırlayabiliyorsunuz.