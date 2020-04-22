Hero Factory: Idle Tycoon

Güçlü patronları yenmek için fabrikalarından kahramanlar çıkar. Kahraman üretim hatlarınızı genişletmek ve çeşitlendirmek için altın kazanın. Kahramanlarınıza daha güçlü kasklar ve silahlar ekleyin!

Hero Factory, canavarları yenmek için fabrikalarda seri olarak ürettiğiniz kahramanları kullandığınız eğlenceli ve oynaması kolay bir RPG oyunudur. Fabrikalarınızı savaş alanına daha fazla ve daha güçlü kahramanlar göndermek için kazandığınız altınla yükseltin. Kılıççılar, Okçular, Büyücüler, Baltacılar, Mızraklı Süvariler, Topçular ve daha fazlasınını üretin.

Yeraltı laboratuvarınızı kurun ve en hızlı, en güçlü ve sadık süper kahramanları yaratın. Süper kahramanlarınızı dünyanın farklı şehirlerine gönderin ve düşmanları yenmelerine izin verin Savaşta zafere ulaşmak için güçlü beceriler kullanın, silahlarınızı ve kasklarınızı yükseltmek için büyüleyici taşları birleştirin. Destansı yolculuğunuz boyunca ödüller sizi bekliyor!