Hero Hunters, fantastik filmlerdeki karakterleri karşımıza çıkaran TPS türünde kaliteli bir yapım. Diğer üçüncü şahıs nişancı oyunlarından farklı olarak ister kendi favori karakterlerinizden takımınızı kurarak online PvP savaşlara giriyor, ister co-op görevleri tamamlıyor, ister günlük etkinliklere katılıyor, isterseniz de savaşçı ruhunuzu çıkaran özel modları oynuyorsunuz.

Hem tek oyunculu (solo) hem de çok oyunculu (multiplayer) oynamayı destekleyen Third-Person Shooter (TPS) oyununda cyborg’lar, robotlar, özel askerler dahil birçok kahramanın kontrolünü alıyorsunuz. Kendi efsane silahlarına (modern ve futuristik silahlar) ve özel yeteneklere sahip özel kahramanlar arasından beğendiklerinizi takımınıza alıp online savaşlara giriyorsunuz. Arenada sadece favori kahramanızla oynamanıza izin verilmiyor; oyun boyunca dilediğiniz zaman kahramanlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu arada her savaş sonrasında kahramanlarınız rütbe atıyor.

Multiplayer modu da single player modu da sürükleyici olan TPS oyunu, cover tabanlı oynanış sunuyor. Yani hayatta kalmak, etrafınızdaki tüm düşmanları temizlemek istiyorsanız sürekli siper almak zorundasınız.