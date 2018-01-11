FPSMOBA kategorisinde olan bu oyunda pek çok tarzda oyun modu yer alıyor. Kahramanlık, saldırı, hayatta kalma gibi oyun modları bulunan Hero Mission'da çevrimiçi düşmanlarınızı öldürmeniz ve hayatta kalmanız gerekiyor. Ayrıca oyuna yeni gelen özellikler sayesinde aynı kategorideki rakiplerine göre farkını göstermeyi başarıyor.

Android pazarındaki farklı oyunlardan biri olan Hero Mission'daki amacınız, düşmanlarınızı öldürüp puan kazanmak ve hayatta kalmayı başarabilmek. 30'a yakın karakter ve 5 farklı türde oyun modu bulunduran Hero Mission, dünyanın dört bir yanında oynanmasıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca haftalık olarak yeni güncellemeler alan oyunda karakterlere özel vuruş ve yetenekler yer alıyor.

Hero Mission Özellikleri