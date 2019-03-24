Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve binlerce oyuncu tarafından tercih edilen Hidden Expedition: Midgard's End, bir hırsızın peşine düşerek macera dolu anlar yaşayabileceğiniz ve gizemli objeleri araştırarak ipuçları toplayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, gizli nesneleri bularak ipuçları toplamak ve hırsızı yakalayarak görevleri tamamlamaktır. Oyunda, antik bir haritanın çalınması ve bu durumun getireceği tehlikeli olaylardan esinlenerek hazırlanmış bir dizi görev yer almaktadır. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz ve eşsiz bir deneyim kazanabileceğiniz macera dolu bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda gizli nesneleri arayabileceğiniz onlarca farklı mekan ve birçok ilginç karakter bulunmaktadır. Hırsızı yakalayabilmek için ihtiyacınız olan ipuçlarına bulmacalar çözerek ulaşabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve kilitli kapıları açarak farklı bölümlere ulaşabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında bulunan Hidden Expedition: Midgard's End, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkıyor.