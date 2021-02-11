High Heels!, yüksek topuklu ayakkabı giyen bir karakterin yerine geçtiğiniz süper eğlenceli bir mobil oyun. Sadece Android platformunda 5 milyon indirmeyi aşan oyun geliştiricisi tarafından “Şimdiye kadarki en iyi yüksek topuklu oyun” olarak tanımlanıyor. High Heels!, Android telefonlara Google Play’den ücretsiz olarak yüklenebiliyor.

High Heels! İndir

Şimdiye kadarki en eğlenceli yüksek topuklar oyununa hazırlanın. Duvarlara dikkat edin! Topuklarınız ne kadar uzun olursa duvarlardan kaçmanız o kadar kolay oluyor. Her seviyede sizi farklı engeller bekliyor. Bacaklarınızı açıp kaymanız gereken raylar, zıplayacağınız duvarlar, dengeyi sağlamak için bir sopa ve yolun sonunda sizi bekleyen koca bir podyum var. Mağazadan satın alabileceğiniz onlarca farklı aksesuar arasında toka, kolye, yavru köpek, melek kanatları var. Tarzınıza uygun çok farklı model ve renklerde topuklu ayakkabı bulabilirsiniz. Unutmayın! Bir podyumda yürüyebilmek için yolda olabildiğince yüksek topuklu ayakkabı almanız gerekiyor. Topuklarla yürümek sizi kraliçe gibi hissettirecek!

Herkes şık görünmeyi sever ve bu topuklu ayakkabılar bir yıldız gibi parlamanızı sağlayacak. Oyunda birçok farklı topuk seçeneği var; hepsi çok güzel! Parlak topuklu ayakkabılar, renkli topuklu ayakkabılar, çizme topuklu ayakkabılar, gökkuşağı topuklu ayakkabılar… Takın ve gösterin! Gerçek bir kraliçenin yaptığının gibi! Sadece topuklular mı var? Hayır. Güzel topuklulara sahip olmak tereddütsüz şık bir görünümün en önemli parçası. Ancak beğeneceğiniz başka şeyler de var. Taç, süslü çantalar, melek topuklu ayakkabılar, bilezikler, şeytan ve melek taçları, hatta tavşan kuyruğu… hepsini seveceksiniz.