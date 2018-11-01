Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan High School Gang tamamen ücretsiz olarak oynanıyor.

Kaliteli grafiklere ve eğlenceli bir oynanışa sahip olan mobil aksiyon oyununda oldukça hoş grafik açıları bizleri bekliyor. Italic Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapım da sapanımız ile sokaklarda adeta terör estireceğiz. Görevlerin yer aldığı oyunda 3D açık bir dünyada yer alacak ve aksiyon dolu anlar yaşayacağız.

Oyun içerisinde öğrenci olarak kampüs içerisinde dolaşabilecek ve öğrencilere yardımcı olmaya çalışacağız. Şehrin sokaklarına da inebileceğimiz yapım da çetelere karşı mücadele edecek ve öğrencileri korumaya çalışacağız. Bazen sapanımız ile atışlar yapacak, bazen sopamız ile kavgalara katılacak bazen de yumruk yumruğa mücadele edeceğiz.

Oldukça sade görsel efektlerin yer aldığı oyunda ekranda bulunan joyisticler yardımı ile karakterimize yön verecek ve onu yönetebileceğiz. 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım ücretsiz olması nedeniyle de yüzleri güldürüyor. High School Gang, Google Play’de 4.3 gibi bir inceleme puanını da elinde bulunduruyor.

İyi oyunlar dileriz.