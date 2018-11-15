Carling Dev tarafından geliştirilen ve Google Play’de mobil oyunculara eğlence kategorisinde sunulan High Wheeler Speed Race tamamen ücretsizdir.

Bisiklet yarışlarına katılacağımız mobil oyunda ilk yapılan bisikletler ile yarışlara katılacağız. Oldukça sade grafiklere ve renkli içeriklere sahip olan oyunda klasik bisiklet yarışları ile eğlence dolu anlar yaşayacağız. 6 farklı bisiklet arasında seçim yaparak yarışlara katılacağımız oyunda 3 farklı zorluk derecesi de bizleri bekliyor olacak.

Yüksek kaliteli 3D grafikler eşliğinde eğlence dolu anlar yaşayacağımız oyunda şehrin sokaklarında yarışlar yapacak ve bitiş çizgisine ilk varan olmaya çalışacağız. 50 binden fazla mobil oyuncu tarafından keyifle oynanan eğlence oyunu geçtiğimiz ay yayınlanmasına rağmen oldukça başarılı bir grafik çiziyor.

Basit kontroller ile oyuncuları çabucak yarışlara adapte edecek olan High Wheeler Speed Race tamamen ücretsiz olarak oynanıyor. Zengin içeriği ile bizleri alışılmışın dışında bisiklet yarışlarına dahil eden oyun eğlence dolu bir atmosfere sahip.

Oyuncular Google Play üzerinden oyunu cihazlarına indirebilir ve oynayabilirler.

İyi eğlenceler dileriz.