Hockey All Stars, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz buz hokeyi oyunu. Kendi buz hokeyi takımınızı kurup dünyanın dört bir yanından en iyi takımlara karşı mücadele verdiğiniz oyunda liglerde yükselerek gümüş ödülü almaya çalışıyorsunuz.

Mobil platformdaki az sayıda buz hokeyi oyunundan biri Hockey All Stars. 100MB altı boyutuna göre oldukça kaliteli grafikler sunan spor oyununda hazır takımları seçmek yerine kendi oluşturduğunuz takımla oynuyorsunuz. Takımınıza girecek oyunculardan üniforma tasarım ve rengine kadar her şey sizde. Yıldız oyunculardan kurduğunuz takımınızla sezona başlıyorsunuz. Takımınızı antrenmanlarla veya oyuncu kartlarını toplayarak güçlendirebiliyorsunuz. Oyunun kontrol sistemi ise iyi tasarlanmış. Sol analogla oyuncularınızı yönlendiriyorsunuz. Sağdaki tuşlar da defans ve atak anında değişiyor. Maç süresini sol üstten takip ediyorsunuz. Maçı durdurma şansına da sahipsiniz.

Hockey All Stars Özellikleri: