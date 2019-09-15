Distinctive Games imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan Hockey Nations 18 günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Mobil spor oyunları arasında yer alan Hockey Nations 18 ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Mobil platformda bize ücretsiz hokey oynama fırsatı veren yapım her kesimden oyuncu tarafından eğlenceli bir şekilde oynanmaya devam ediyor.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncular ile mücadele edeceğimiz yapımda rekabetçi yapı da en üst seviyede karşımıza çıkacak. Zengin içerik eşliğinde buz üzerinde yapacağımız hokey maçlarına taraftar tezahüratları da renk katacak.

Farklı turnuva ve liglerin de yer aldığı yapımda uluslarası maçlarda kupalar da kazanma fırsatı elde edeceğiz.