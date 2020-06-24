Android ve iOS platformlarında spor oyunu olarak yayınlanan ve mobil platformda oyunculara gerçekçi bir hokey deneyimi sunan Hockey Showdown geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Günümüzün en popüler ve en zor spor dallarından bir tanesi olan hokey yavaş yavaş dünya geneline yayılmaya devam ederken mobil oyuncular da bu deneyimi yaşama fırsatı buldular.

Oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda lansmana çıkan Hockey Showdown’da oyuncular buz pisti üzerinde hokey maçları yapacak, rakip takımın ağlarına gol atmak için mücadele edecekler. Birbirinden farklı çevrimdışı turnuvaların da yer aldığı yapım içerisinde oyuncular yeteneklerini artırabilecek, daha etkili bir sporcu haline gelebilecekler.

Oldukça başarılı grafik açılarına ek olarak zengin içerik yapısı ile her kesimden oyuncuya ulaşan yapım basit kontroller eşliğinde oyunculara hokey oynama deneyimi sunuyor.