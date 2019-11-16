İlginç futbol maçları yaparak zorlu turnuvalarda birincilik mücadelesi vereceğiniz ve adınızı zirveye yazdırarak çeşitli ödüller kazanacağınız Holy Shoot - Soccer Battle, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bir veya iki kişilik takımlarla zorlu maçlar yapmak ve gol atmak için mücadele etmektir. Futbolcuların kontrolünü elinizde tutarak topa tekme atmalı ve kale çizgisini geçirerek puan toplamalısınız. Devrilerek hareket eden karakterleri doğru yönlendirmeli ve topu önünüzde bulduğunuz anda gol vuruşunu gerçekleştirmelisiniz. Sıradan futbol oyunlarına göre farklı bir tasarıma sahip olan ve ilginç müsabakalardan oluşan eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birer kişilik ve ikişer kişilik takımlar yer almaktadır. Dilediğiniz takımı ve karakterleri seçerek zorlu maçlar yapabilir ve kupa mücadelesi verebilirsiniz. Spor oyunları arasında bulunan Holy Shoot - Soccer Battle ile sizde keyifli anlar geçirebilir ve stres giderebilirsiniz.